Lihtne toiming aitab vältida jämesoolevähki

Tervise Arengu Instituudi tänaste andmete kohaselt tuvastati 2020. aastal sõeluuringu käigus vähieelseid muutuseid 1,5 protsendil osalenutel ehk ligi 600 inimesel. Vähidiagnoosi sai vaid 0,3 protsenti sõeluuringul osalenutest. «Enamikule annab sõeluuringul osalemine seega kindlustunde ja teadmise, et tervis on korras,» lisas Suurna.

Kes ja kuidas saab jämesoolevähi sõeluuringus osaleda?

Eestis kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule 60–68-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant. Tänavu on uuringule kutsutud üle 80 000 ravikindlustatud ja ravikindlustamata naise ja mehe sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963. «Kuna kutse kehtib aasta lõpuni, siis jõuavad sõeluuringul osaleda ka need kutsutud, kes seda veel tänaseks teinud pole,» soovitas Suurna.

Sõeluuringul osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule. Vastuvõtul antakse väljaheiteproovi võtmiseks vajalik peitveretesti komplekt. Proovi saab mugavalt võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt tasutud. Tervisekassa kinnitab, et juhul kui peaks tekkima vajadus lisauuringuteks või raviks, siis ka need kulud on kaetud kõigile, sealhulgas ravikindlustuseta inimestele.