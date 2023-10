LAPSEGA MÄNGIMINE ⟩ Doktor Harding: See on midagi enamat kui lihtsalt meelelahutuslik tegevus

Lapsepõlvespetsialist Jacqueline Harding vaidlustab oma uues raamatus «The Brain that Loves to Play» traditsioonilist arusaama, et mäng ja õppimine on eraldiseisvad tegevused. Harding, kes on ühtlasi ka Middlesex ülikooli ekspert, väidab, et mäng ei ole lastele ainult meelelahutuslik tegevus, vaid lausa oluline osa nende arengust.