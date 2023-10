Soe september soosis ka tervist

Et käesoleva aasta sügis on osutunud soojemaks kui möödunud aastatel, on Antoni sõnul rõõmustav, et inimesed on püsinud kauem terved ning külmetusnähtudega apteeki pöördujaid on tavapärasest vähem. «Kindlasti hakkab see number tasapisi kasvama, sest ennast väga tervena ja tugevana hoida ei ole kerge – selle nimel peab palju vaeva nägema,» sõnas farmatseut.