TAI vähiraport: COVID-19 piirangud mõjutasid vähi diagnoosimist

«Vähi teke ja areng on pikaajaline protsess, mistõttu on kasvaja võimalikult varane diagnoosimine prognoosi seisukohalt väga oluline. Paraku jõutakse Eestis diagnoosimiseni sageli alles siis, kui vähk on juba levinud algkoldest kaugemale,» selgitas TAI vähiregistri analüütik Mari-Liis Zimmermann. 2020. aastal diagnoositi ligi pooltel patsientidel lokaalne kasvaja, ent umbes 20 protsenti mees- ja 15 protsenti naissoost patsientidel leiti kaug­metastaasid juba haiguse diagnoosimise ajal. Kõige murettekitavamaks paikmeks võib pidada kõhunäärmevähki, kuna ligi pooltel nii mees- kui naissoost patsientidel oli see diagnoosimise hetkeks andnud kaugmetastaase teistesse organitesse. Rinnavähi korral vähenes I staadiumis diagnoositud juhtude osakaal – 2019. aastal oli see 37 protsenti, aga 2020. aastal 31 protsenti. Positiivse leiuna on 2019. aastaga võrreldes veidi suurenenud I staadiumis diagnoositud kopsuvähi ja nahamelanoomi juhtude osakaal ning IV staadiumis diagnoositud käär- ja pärasoolevähi juhtude osakaal on veidi vähenenud.