Laskesuusataja Regina Oja Ermits avaldab, milline üllatav tervise osa võib spordisooritust mõjutada

«Sattusin hiljuti lugema 2012. aasta Londoni olümpiamängude ajal tehtud kokkuvõtet, kus oli öeldud, et 30 protsenti sportlaste kõikidest toonastest arstide poole pöördumistest olid seotud hammaste probleemidega,» tõdes City Clinics Tallinn hambaarst dr Eve Voog. Tema sõnul on see hea näide, et olgugi, et tippsportlased näevad meeletult vaeva vormi ajastamisega tippvõistlusteks, võib suutervise tähelepanuta jätmine mõju avaldada väga valedel hetkedel. «Spordiga aktiivselt tegelevad inimesed, eriti just võistlussportlased, peaksid pöörama rohkem tähelepanu ka oma suuõõne tervislikule seisundile, kuna suuõõne muutused mõjutavad negatiivselt sportlase tervist, heaolu ja füüsilist sooritusvõimet,» ütles hambaarst.

Temaga nõustub Eesti laskesuusataja Regina Oja Ermits, kes tõi välja, et võistlusteks valmistudes viiakse keha füüsiliselt pingutuse maksimaalse piirini ning see võib tekitada olukorra, kus ressursse igale poole ei jagu. «Tihti imestatakse, kui sportlased võistlustel haigestuvad. See on seotud just nimelt sellega, et organismis on olnud väike haigusetekitaja, mis tavaolukorras ei pruugi avaldudagi, ent suure kehalise pingutuse tõttu on organismi vastupanuvõime vähenenud ning peidus olnud tervisehädad avalduvad. Väga sageli on need just seotud hammaste tervisega, sest hammaste kontrolliks pole treeningute käigus aega jäänud,» ütles Oja Ermits.