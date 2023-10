OOTAMATU ⟩ Snäkiettevõtte ja kaalulangetusravimite vahel on kerkinud lahing

Algselt loodud diabeedikutele mõeldud ravim veresuhkru tasakaalus hoidmiseks, milles sisaldub semaglutiidi, jäljendab hormooni GLP-1 ehk glükagoonitaolist peptiid ühte. See hormoon vastutab maosisu tühjenemise eest ja kuigi on see tõestatud diabeedikute puhul insuliinitaseme reguleerimisel abiks olevat, selgub, et ravimitel on ka teine tulutoov kõrvalmõju, mis on oma populaarsust saavutanud ka mittediabeedikute seas. Nimelt on nende funktsiooniks kiire kaalulangus, kuna nad vähendavad patsientide isu, seeläbi aeglustades organismis toidu töötlemise protsessi.

Kuigi Cahillane tunnistas Bloombergile, et on veel liiga vara öelda, kas ravimid muudavad tarbijate suupistete harjumusi, on ta mures ravimite populaarsuse kasvust ning teeb kõik endast oleneva, et Ameerika tarbijad jätkaksid Kellanova maiuspalade tarbimist.

«Kõik, mis meie äri potentsiaalselt mõjutab, seda me analüüsime, uurime ja vajadusel proovime hakata vastu takistavatele teguritele,» kommenteerib tegevjuht.

Hetkel pole selge, kuidas Cahillane ja tema kolleegid saaksid pidurdada uskumatult populaarsete ja tõhusate ravimite levikut, kui tegevjuht on öelnud, et kuuldavasti esineb Ozempicul ka kõrvalmõjusid, mida nad hetkel täpsemalt uurivad. Ozempicul ja sellesarnastel ravimitel on mitmeid ebameeldivaid kõrvalmõjusid, sealhulgas kohutav iiveldus, valu, kõhulahtisus ja -kinnisus ning nendega võivad kaasneda ka tõsisemad seisundid, nagu näiteks soole ummistused ja mao halvatus.