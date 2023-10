Oktoobris paranes hüvitatavate ravimite kättesaadavus

Alates oktoobrist on kasvuhormooni puudulikkusega lastele kättesaadav uus toimeaine somatrogoon, mille eelis olemasolevate ravimitega võrreldes on harvem manustamine. «Praegu on tavapärane ravi igapäevane süstimine. Uut toimeainet tuleb süstida vaid kord nädalas. Uuringute kohaselt on ravimite efektiivsus ja ohutus samaväärsed, kuid somatrogooni manustamine kord nädalas on laste jaoks kahtlemata mugavam,» nentis Hark.