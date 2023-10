Sellel ajal kinnistab aju kõige paremini uusi omandatud teadmisi

Loughboroughi Ülikooli Matemaatilise Keskuse teadlased Ühendkuningriigist on läbi viinud uuringu, mis keskendub une ja matemaatilise mälu vahelisele seosele. Royal Society Open Science ajakirjas avaldatud tulemused viitavad sellele, et õppimise järel toimuv uni võib oluliselt parandada meenutamisvõimet.

Uuringut juhivad Jayne Spiller ja Camilla Gilmore ning selle eesmärgiks on selgitada välja, kas keeruliste korrutiste õppimine unetundide ajal parandab meenutamisvõimet võrreldes nende õppimisega hommikusel ajal, kus eeldatakse, et inimene on siis kõige produktiivsem. Teadlased on uuringus eelkõige keskendunud matemaatiliste faktide mälule, eriti korrutustabelite meeldejätmise uurimisele.