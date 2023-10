Emakakaelavähi sõeluuringu kodutesti saab nüüd ka apteegist

Tervise Arengu Instituut ja Tervisekassa kutsuvad emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi vanuses 30-65 eluaastat iga viie aasta järel. Sel aastal on emakakaelavähi sõeluuringul oodatud osalema naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993.

Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kes ei ole veel sõeluuringus osalenud, saavad võimaluse valida, kas teha sõeluuring kliinikus või kodus. Kodutestimise komplekti saab tellida tellimiskeskkonnast aadressilt hpv.synlab.ee. Samuti on võimalik kodutest saada 90 apteegist mitmes Eesti maakonnas, kaasatud on Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek apteegid. Kodutestimise projekt on osaks riiklikust sõeluuringust, mida korraldavad Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Tervisekassa. Kodus võetud proove saab laborisse saata kuni käesoleva aasta lõpuni.

Kodutest on lihtne, mugav ja valutu ning hoiab kokku aja, mis kulub kliinikusse minemiseks. Kodutestiga on kaasas detailne proovivõtujuhend, mida järgides on ise proovi võtmine lihtne. Kodus ise võetud ja tervishoiutöötaja poolt võetud proovid on HPV määramiseks sama usaldusväärsed.