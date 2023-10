Kui tõusete liiga kiiresti diivanilt püsti, siis näete mõne sekundi jooksul vaeva, et selgelt näha ja säilitada oma tasakaalu. Tihti lööb siis silme eest mõneks sekundiks mustaks. See tavaline, kuid ärritav kogemus tõstatab küsimuse: miks tekib mõnikord püsti tõustes pearinglus ja miks läheb silme eest mustaks?

Selgub, et see reaktsioon, mida tuntakse ortostaatilise hüpotensiooni nime all, on põhjustatud keha asendi kiirest muutumisest ja tavaliselt pole põhjust muretsemiseks. Kuid kui see juhtub sageli või kestab kaua, võib see olla kroonilise tervisehäire tunnuseks, kirjutab Live Science.