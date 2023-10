Spordinädala jooksul toimus üle Eesti 1101 erinevat liikumissündmust

«Spordinädal on aasta-aastalt aina enam populaarsust koguv ettevõtmine, mis saab teoks ainult koos aktiivsete inimestega Eestimaa eri paigust,» märgib Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja spordinädala koordinaator Renna Nelis ning lisab, et nädala jooksul toimus sadu liikumis- ja spordipäevi, korraldati aktiivseid tervisehommikuid, käimiskoosolekuid, matku ja põnevaid väljakutseid, peeti liikumis- ja tervisealaseid seminare, kohtuti treenerite ja sportlastega ning külastati aktiivselt spordi- ja liikumisega seotud muuseume.

Nelis märgib, et suurima panuse spordinädala sõnumi levitamisse andsid üldhariduskoolid ja lasteaiad kokku 672 haridusasutusega. «Kõige populaarsem liikumissündmus oli nädala avasündmusena 28 Eesti eri paigus peetud heategevuslik teatejooks 13500 koolilapse osalusega,» märkis Nelis. «Jätkasime koolide, lasteaedade ja spordiklubidega koostööd, pidades silmas liikumist pimedal ajal õues ning saatsime neile hea tahte märgiks 75000 helkurit,» lõpetas Nelis.

«Märkimist väärib, et igal aastal võtab spordinädalast osa ka hulk ettevõtteid ja riigiasutusi väga erinevatelt elualadelt,» toob Nelis välja ning lisab, et aastate jooksul on välja kujunenud juba ka traditsioon kindlate ettevõtete osalusega.