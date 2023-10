Sotsiaalministeerium kaasajastab abivahendite loetelu

Peamised muudatused on järgmised:

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul lähtuti loetelu kaasaegsemaks muutmisel põhimõttest, et tagatud oleks kõige kriitilisemate abivahendite kättesaadavus. «Uuendatud määrusega muudetakse abivahendite maksumust taskukohasemaks, et inimesed poleks sunnitud valima ühe või teise eluks vajaliku vahel. See võimaldab vaatamata abivajadusele inimesel võimalikult täisväärtuslikult elada,» lisas ta.