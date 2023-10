Sellist kõhuvalu ei maksa kunagi eirata

Huffington Post toob esile kuus olukorda, mil võib üsna keerukas olla aru saada, kas piisab kodusest ravist või vajad kõhuvaluga arstiabi.

Valu, mis ei lähe ära. Valu võib pidada krooniliseks, kui see esineb sageli rohkem kui kolme kuu vältel. Kroonilise kõhuvaluga võivad kaasas käia kõhulahtisus või –kinnisus, söömisjärgne valu, täiskõhutunne pärast vaid paari ampsu, puhitus ja gaasid. Need sümptomid võivad viidata ärritunud soole sündroomile või toidutalumatusele, mistõttu vajab see olukord vähemalt lähiajal arsti tähelepanu.

Kõhuvalu koos iivelduse ja oksendamisega. Selle taga võib peituda mitu põhjust – sooleinfektsioon, -põletik, neerukivid või maohaavandid. Kui sellised tervisehädad kestavad mõne päeva, võib aga tegu olla ka lihtsalt kõhugripi või kergema toidumürgitusega. Kui sümptomid selle ajaga ei leevene või muutuvad hullemaks, tasub arstilt nõu küsida.

Kõhuvalu ja veri väljaheites. Tähelepanelikuks peaks muutuma kohe, kui märkad väljaheites verd. Siinkohal aga tasub teada, et veri ei pruugi seal alati olla punane, vaid ka mustjas ning tõrva meenutav. See viitab enamasti sellele, et probleem on seedetrakti ülemises osas. Verise väljaheite põhjuseks võivad olla ka veritsevad maohaavandid, hemorroidid või seedetrakti vähk.

Äkiline intensiivne valu. Terav ja lokaalne, järsult tekkinud ja justkui lainetena üle käiv valu võib viidata sapi- või neerukividele, pimesoolele, maohaavandile või pankreatiidile. Sellise valu puhul on mõistlik kohe tegutseda.

Valu, millega käib kaasas seletamatu kaalulangus. Kaalulangus, millel ei näi olevat erilist põhjust, tuleb alati tähelepanu alla võtta. Kui sellega kaasnevad kõhuvalud, võib tegu olla vähktõve, kroonilise pankreatiidi, Crohni tõve või muu tõsise soolehaigusega.