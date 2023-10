HEA ELU TEEJUHT ⟩ Pöörane romanss vasakult paremale

Tinderdamine on praegusel ajal sama enesestmõistetav tegevus nagu guugeldamine. Sa otsid midagi, sisestad parameetrid ja sulle pakutakse suurel hulgal vastuseid. Sinu asi on nende hulgast õige valik teha või oodata ära, millal soovitu ukse taha tuuakse. Tõsi, mõnikord ei vasta Amazoni karbikesest leitu ootustele ja mõnikord on Woltiga saabunud toit jahtunud, aga mis siis ikka, homme on jälle päev. Sama on Tinderiga.