EKSPERTIDE ÜLEVAADE ⟩ Kas Covid-19 levik on probleemiks ka sel sügisel?

Täiskasvanutel suureneb Covid-19-sse suremise tõenäosus rasvumise korral ligikaudu kolm kuni kuus korda ja kopsuhaigusesse neli korda. Lastel suureneb tõenäosus surra Covidisse 63 korda rasvumise, 20 korda Downi sündroomi ja 1,4 korda astma korral. Samuti on tehtud kindlaks, et Covid-19 infektsiooniga täiskasvanutel meestel on peaaegu kaks korda suurem tõenäosus surra kui naistel.

Kas praegused vaktsiinid on kaitsvad?

Vaktsiinid on loodud nii, et need oleks suunatud XBB. 1.5 alamvariandile. Avaldamata prekliinilised uuringud, mis viisid regulatiivse heakskiidu andmiseni, on näidanud, et need vaktsiinid on ohutud ja tõhusad kõikides vanuserühmades.