Loodusega kokkupuude võib leevendada selle häire sümptomeid

Põllumajandus-, tarbija- ja keskkonnateaduste kolledži põllukultuuride osakonna õppejõud Andrea Faber Taylor on spetsialiseerunud keskkonna uurimisele ja on uurinud loodusega kokkupuute mõjusid laste tervisele. Ta nendib, et eriti kasulik on looduses aja veetmine aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) puhul, mis avaldab positiivset mõju laste eneseregulatsioonile, distsipliinile ja õppimisele.

Võtmeuuringus leidis ta, et 20-minutiline jalutuskäik läbi pargi on ATH diagnoosiga laste jaoks sama tõhus kui metüülfenidaat, mis on haigusseisundi raviks kasutatav tavaline stimulant, et ajutiselt parandada keskendumisvõimet. Uuringus pakkus Taylor välja, et loodus võiks olla ohutu, odav ja juurdepääsetav vahend ATH sümptomite leevendamiseks.

«ATH-ga lastel on sümptomid, mis jäljendavad tähelepanu väsimust,» kommenteerib Taylor, «Kui väsimus on tingitud tähelepanust, olete impulsiivsem, suudate vähem keskenduda, ei suuda rahulolematust edasi lükata ega pikemas perspektiivis produktiivselt mõelda. Meie uuringud näitavad, et ATH-ga laste jaoks toetab looduses viibimine neid, kellel on tähelepanupuudulikkusega suuri probleeme.»

Kuidas toetab loodus aktiivsus- ja tähelepanuhäiret?

«Looduses veedetud aeg on seotud füsioloogilise stressi vähenemisega: südame löögisagedus, vererõhk ja palju muud. Tähelepanu taastamise teooria viitab sellele, et loodus võimaldab taastuda vaimsest väsimusest ja ülestimulatsioonist, mis on eriti oluline ATH-ga laste puhul,» lisab Taylor.