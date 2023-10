Jämesoolevähi sõeluuringu ABC: millal ja kuidas osaleda?

Jämesoolevähk on enamasti limaskesta kasvajast alguse saanud pahaloomuline kasvaja, mis paikneb jämesooles ja mille tekkeks on vaja mitme vähki põhjustava teguri aastatepikkust koostoimet. See on sageli esinev haigus, mis kimbutab peaaegu võrdselt nii naisi kui mehi enamasti vanuses üle 50 eluaasta. Eestis haigestub jämesoolevähki igal aastal peaaegu 1000 inimest.

Keda oodatakse sõeluuringule?

Miks on oluline sõeluuringus osaleda?

Jämesoolevähi sõeluuringul osalemine on hea võimalus kontrollida tervist. Vähk hakkab tekitama kaebuseid ja sümptomeid alles siis, kui see on organismis levinud teistesse organitesse. Sõeluuringu abil on aga võimalik vähk avastada varases arengujärgus või saada muutustele jälile enne haiguse välja kujunemist. Mida varem probleem tuvastada, seda lihtsam on selle ravi.