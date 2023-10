Miks võtab antidepressantide toime nädalaid aega?

Juba aastaid on arstid ja teadlased olnud segaduses asjaolu üle, et antidepressandid võtavad aega mitu nädalat enne, kui avaldavad vaimsele tervisele minegid paranemismärke. Siiski on nüüd kliinikute ja teadlaste koostöös valminud uuring paljastamaks, miks see nii on. Need leiud mitte ainult ei paku potentsiaalset selgitust antidepressantide hilinenud toimele, vaid annavad ka väärtuslikke teadmisi nende toimemehhanismide kohta.