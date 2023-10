Üks asi, mis eristab kõhunäärmevähki teistest vähivormidest, on selle sõltuvus toitainest glutamiin, mida selle rakud kasutavad ellujäämiseks ja paljunemiseks. Nii kasutasid teadlased hiirtel 6-diaso-5-okso-L-norleutsiini (DON), mis on struktuurilt sarnane glutamiiniga, kuid mida ei saa kasutada kütuseallikana, ning ilmnes, et see aeglustas oluliselt kasvaja kasvu ja peatas selle leviku.