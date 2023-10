Asutakse uuendama erivajadustega laste tugiteenuseid

2021. aasta kevadel kinnitas valitsus haridus- ja sotsiaalvaldkonna ühise visiooni erivajadusega laste tugisüsteemi uuendamiseks: käivitati erivajadusega laste tugisüsteemi reform. Selle eesmärk on pakkuda lastele kiiremat, tulemuslikumat ja terviklikumat abi. Minister Riisalo sõnul teevad mõlemad ministeeriumid juba praegu tööd kokkulepitud eesmärkide nimel. «Täna töötame küll laste heaks, aga kohati erineval moel. Seega vajame konkreetsemat tegevuskava, et ühildada erivajadusega lastele pakutav tugi, spetsialistide ressursi tõhus kasutamine ja vähendada dubleerivaid tegevusi. On oluline, et meil oleks suur pilt silme ees, kuhu me liikuda tahame. Pingutame, et tulla järgmise aasta aprillis välja selge nägemuse ja sisukate ettepanekutega,» lausus Riisalo.