Õed: kolmandate riikide spetsialistide kaasamine vajab lahendust

Õdede ja ämmaemandate jaoks on oluline nii keeleoskus, Eesti tervishoiusüsteemi eripärade tundmine kui ka mõju juba töötavate õdede ja ämmaemandate töökoormusele.

«Tervishoius on oluline osata riigikeelt, eriti väikeriigis, kus teist keelt kõnelevate patsientide osakaal on väga väike. Riigikeele tundmine on vajalik, et patsientidest aru saada, õiget abi anda ning kõik tegevused dokumenteerida. Samuti tuleb silmas pidada, et muutuste tuules ei halveneks tervishoiuteenuste kvaliteet ning et säiliks töömotivatsioon kõigil, kes on täitnud ELi nõuded,» selgitas Eesti Ämmaemandate Ühingu president Liis Raag.

«Oleme õnnelikud iga täiendava kolleegi üle, kes aitab leevendada suurt nõudlust tervishoiuteenuste järele. On mõistetav, et kõik uued kolleegid vajavad juhendamist, et õppida tundma meeskonda ja raviasutust. Kolmandatest riikidest saabuvate spetsialistide juhendamise vajadus on laiem ja see suurendab töösurvet ja intensiivsust tervishoiutöötajatel, keda pole juba praegu piisavalt, et katta isegi järelkasvuks vajalikku praktikajuhendamist. Seetõttu nõuab kolmandatest riikidest spetsialistide kaasamine põhjalikku analüüsi ja tegevusplaani, et tervishoid ei jookseks ummikseisu,» ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.