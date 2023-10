BBC on teatanud ootamatute DNA tulemuste kohta käivas profiilis, et üha suurem hulk kliente saab teada, et inimesed, kes neid on kasvatanud, et pruugi siiski olla nende bioloogilised vanemad.

Tõestuseks on tuua näiteid paari DNA-testi kasutaja näol. Kara Rubenstein, kes on üles kasvanud mustanahalise isaga, on ka ise terve oma elu uskunud, et on pooleldi afroameeriklane. Kui aga ühel jõulupühal otsustas ta endale ja enda isale soetada DNA-testid, et uurida rohkem nende päritolu kohta, tabas teda šokk: ta oli pooleldi hoopiski Aškenazi juut, kellel pole üldse Aafrika päritolu.