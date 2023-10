Teadlased püüavad mõista rasvkoe toimimise põhitõdesid ja eriti rasvumisega seotud põletikku, sest see võib anda uued vahendid võitluseks elustiilihaigustega.

Dr Lindsey Muiri ja Michigani ülikooli uus uuring kasutab üksikus rakus avalduvate geenide analüüsi kombineerituna ruumilise transkriptoomikaga, et paljastada veel tundmatud immuunrakutüübid ja kuidas need toimivad rasvkoes. Ruumiline transkriptoomika on uuem tehnoloogia, mis fikseerib kogu geenide avaldumise väikeste aladena õhukese koeosa ulatuses.