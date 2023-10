Teatud toidud tekitavad teadlaste sõnul sõltuvust – kas need on ka sinu söögilaual?

Aeg on muuta seda, kuidas mõtleme ultratöödeldud toidust, kuna teatud toitudel on sõltuvust tekitavate ainete omadused, toonitavad Ameerika Ühendriikide, Brasiilia ja Hispaania teadlased.

Toidusõltuvus on olemas ja see omab terviseprobleemide kujunemisel suurt rolli, tõdes artikli peamine autor, Michigani ülikooli psühholoogiaprofessor Ashley Gearhardt.

Kuigi inimesed võivad suitsetamisest, joomisest või hasartmängudest loobuda, ei saa nad söömist lõpetada, ütles kaasautor Alexandra DiFeliceantonio, Fralini biomeditsiiniuuringute instituudi dotsent ajakirjas New Atlas. See muudab toiduga seotud sõltuvuse minetamise eriti suureks väljakutseks.

Teadlased tõid näiteks õuna, lõhe ja šokolaaditahvli. Õunas on süsivesikute ja rasvade suhe ligikaudu 1:0, samas kui lõhel on see 0:1. Seevastu šokolaaditahvli süsivesikute ja rasvade suhe on 1:1, mis näib suurendavat toidu sõltuvust tekitavat potentsiaali.

«Paljudes ultratöödeldud toiduainetes on mõlema tase kõrgem. Sellel kombinatsioonil on ajule erinev mõju,» ütles DiFeliceantonio. Teadlased kutsusid üles ka rohkem uurima tööstuslikus tootmises kasutatavate lisaainete rolli.

36 riigis tehtud 281 uuringu ülevaates leidsid teadlased, et sõltuvus ultratöödeldud toidust esineb hinnanguliselt 14 protsendil täiskasvanutest ja 12 protsendil lastest. Mõnes riigis on ülitöödeldud toit vajalik kalorite allikas. Isegi kõrge sissetulekuga riikides võivad mõned tegurid piirata juurdepääsu minimaalselt töödeldud toiduainetele. Teadlased märkisid, et toidupuuduse all kannatavad inimesed sõltuvad rohkem ülitöödeldud toitudest ja seetõttu on neil suurem tõenäosus toidusõltuvuse tekkeks.