Arst Liis Puis selgitas, et külmetushaigus ei ole tingitud külma saamisest, nagu on levinud arusaam. «Tegemist on ikkagi nakkusliku päritolu haigusega, mida põhjustavad erinevad viirused,» lausus arst. Kuna haigusnähud on tingitud viirusest, on oht nakatada ka teisi inimesi, kirjutab Novaator.