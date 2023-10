Need on pähkliallergia sümptomid

Pähkliallergia on laialt levinud toiduallergia ja esineb umbes kahel protsendil inimestel maailmas. Pähkliallergiaga on seotud umbes pool anafülaksiajuhtumitest ja umbes 90 protsenti toiduallergiast tingitud surmajuhtudest. Hoolimata sellest, et Eestis on pähkliallergiat võrreldes muu maailmaga vähem, on pähklid ka meil üks peamisi raskete süsteemsete allergiliste reaktsioonide põhjustaja.