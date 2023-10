Milliseid lapse haigussümptomeid saab ravida kodus ning millal peaks pöörduma arstile?

Dr Lutsari sõnul on tavapärane, et lasteaialapsed haigestuvad 8–12 korda aastas ning enamasti on tegemist viirusinfektsiooniga, millest nädala-kahe jooksul iseeneslikult paranetakse. Koduste vahenditega on siiski võimalik lapse enesetunnet parandada ja sümptomeid leevendada.

Lapse kõrge palaviku korral on väga oluline piisav vedelikutarbimine ja vajadusel õiges annuses palavikualandaja manustamine. Arsti sõnul võib palavik veel kuni ühe tunni jooksul pärast palavikualandaja manustamist tõusta, kuid seejärel peaks langema. «Palaviku alandamist võiks kaaluda, kui kehatemperatuur on üle 38,5 kraadi, kuid lähtuvalt lapse enesetundest võib seda teha ka väiksema palavikuga. Kui kõrge palavik püsib üle kolme päeva, on mõistlik konsulteerida arstiga,» soovitab dr Lutsar Confido blogis.

Köha-nohu esmaseks koduseks ravivõtteks on dr Lutsari sõnul inhalatsioonid füsioloogilise lahusega. Imikutel on vajalik tati manuaalne välja imemine, mida on võimalik teha ka süstlaga, millel on spetsiaalne otsik ning mis aitab paksu tatti välja loputada. Vanematel lastel saab kasutada ninaloputuskannu.