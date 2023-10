Meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember ütles, et kestlik areng on tänapäeval üha enam tähelepanu vajav valdkondadeülene teema. «Kestlik areng tähendabki tasakaalu leidmist Maa taluvuspiiride ja inimkonna vajaduste rahuldamise vahel, nii et tulevaste põlvede heaolu ei kannataks. Teadlastena tuleb olla kriitiline tõenduspõhisuse osas, väga kerge on võtta see teema uueks moesõnaks ilma selge sisuta. Teemakonverentsil on kõigil huvilistel võimalik teada saada, kuidas meditsiiniteaduste valdkonnas kestliku arengu eesmärke hinnatakse ning milline on vaade tulevikku.»