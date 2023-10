Algselt arvati, et see, mis pärast rakkude eraldumist «sillast» järele on jäänud, laguneb kohe. Hiljutistes uuringutes on aga leitud, et ajutise ühenduskoha jäänused vabanevad ja võivad kaasa aidata kasvaja- ja tüvirakkude vohamisele. Wisconsini-Madisoni ülikooli teadlaste juhitud uues uuringus uuriti neid rakkudevahelisi sildu, et saada paremini aru, kuidas need kehas tomivad.