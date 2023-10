See aine on vähki põhjustav ja kahjustab tervist ka siis, kui me seda ise ei tunne

Tervise Arengu Instituut tuletab meelde, et ajal, mil alkoholitarvitamine on suurenenud ja lisaks käib suur Oktoberfesti reklaamimine, on igal ahvatlusel oma hind ning oluline on tõsta inimeste teadlikkust teemal, mille üle sageli ei mõelda. Vähk on üks kahest suurimast surma põhjusest Eestis.