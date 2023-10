Populaarne kaalu langetav ravim võib põhjustada maohalvatuse ja veel mitu probleemi

Briti Columbia ülikooli uus teadustöö pakub nüüd rohkem tõendeid, et GLP-1 agonistide kasutamine on seotud tõsiste seedetrakti probleemide, sealhulgas maohalvatuse, pankreatiidi ja soole obstruktsiooni suurenenud riskiga. Uuring avaldati ajakirjas JAMA.

«Märkimisväärne on see, et ta alustas hiljuti Ozempiciga kaalu langetamiseks,» selgitas Sodhi ajakirjale Medical News Today. «Olin näinud mitmeid anekdootlikke aruandeid, juhtumiaruandeid ja kirjandust, mis kirjeldasid sarnaseid sümptomeid nagu see konkreetne patsient koges. Lisaks on miljonid üle maailma hakanud neid ravimeid kasutama, et aidata kaasa kehakaalu langetamise eesmärkidele.»