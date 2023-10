Tänasest saavad riskirühmad gripi vastu tasuta vaktsineerida

«Eelmisel hooajal haigestus Eestis grippi ligi 39 000 inimest. See on suur hulk inimesi, kellele võib lisaks haiguse põdemisele kaasa tulla ka raskeid tüsistusi, nagu näiteks kopsu- ja keskkõrvapõletik, neeruvaagnapõletik või muude krooniliste haiguste ägenemine. Gripi tüsistustesse surnud inimeste hulgas polnud eelmisel hooajal keegi vaktsineeritud, seega oleks vaktsineerimisega olnud võimalik päästa vähemalt 100 inimese elu,» tõdes Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova.

«Gripivaktsiin on tasuta kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda,» selgitas Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe. Nende seas on lapsed ja noorukid, kellel on südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus. Tasuta gripivaktsiini saavad ka riskirühma kuuluvad sõjapõgenikud ning riskirühma kuuluvad inimesed, kellel puudub kehtiv ravikindlustus.

2022/2023.a gripihooaeg (oktoober-mai): Grippi haigestus pea 39 000 inimest;

haiglaravi vajas 1464 inimest;

gripi tüsistustesse suri üle 100 inimese;

gripi raviks kulus üle 5 miljoni euro. Allikas: Tervisekassa, TAI ja Terviseameti andmekogud

Riskirühma inimeste gripi vastu vaktsineerimise eest tasub Tervisekassa, kes on sellel aastal hankinud 113 000 doosi vaktsiini. Inimestele, kes riskirühma ei kuulu, maksab gripivaktsiin 15–30 eurot, sõltuvalt vaktsineerimisasutuse hinnakirjast.

Perearst dr Tommi Ründal tõdes, et gripp on tõsine infektsioonhaigus, mida on võimalik gripivaktsiiniga ennetada või kergendada haiguse kulgu ja vältida hilisemaid tüsistusi. «Kuna praegu on gripivaktsiin riskirühmadele tasuta kättesaadav, on oluline seda võimalust kasutada ja vaktsineerida. Tänu ennetustegevustele on meil võimalik vähendada raskeid haigestumisi ja surmajuhtumeid. Vaktsineerida tasuks end kindlasti kõigil, ka neil, kes riskirühma ei kuulu,» sõnas Ründal.

Gripivaktsiini saab soovi korral teha oma perearstikeskuses. Samuti saavad inimesed end kiiresti ja mugavalt vaktsineerida paljudes apteekides ja raviasutuste vaktsineerimiskabinettides üle Eesti. Vaktsineerimiseks on vajalik eelnev broneerimine, mida saab teha siit. Hoolekandeasutuses teeb gripi vastu vaktsiini kõigile soovijatele sealne õendusteenuse osutaja. Rohkem infot leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee.