Levinud ravim võib vähendada käte artriidisümptomeid

Ajakirjas The Lancet avaldatud teadustöös uuriti metotreksaati, mis on odav ja tõhus põletikuliste liigesehaiguste, nagu reumatoidartriit ja psoriaatiline artriit, ravis. Seda on kogu maailmas laialdaselt kasutatud alates 1980. aastate algusest.