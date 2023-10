HALVUSTAVATE KOMMENTAARIDE KÜÜSIS ⟩ LGBT inimesed peavad siiani varjama, kes nad päriselt on

Pikka aega, enne abieluvõrdsuse seaduse vastu võtmist, vaidlustati samasooliste kooselu ja veel tulisemalt nende abielu. Samasoolised on juba aastaid võidelnud enda õiguste eest ning abieluvõrdsuse vastu võtmine võiks eeldada, et see on samm parema tuleviku poole. Siiski ei ole Eesti endiselt riik, et samasoolisi täielikult tolereerida. LGBT kommuuni kuuluvad inimesed räägivad, kuidas nad on pidanud aastast-aastasse taluma halvustavaid pilke ja kuidas on põhjendamatult halvustav suhtumine mõjunud nende vaimsele tervisele.