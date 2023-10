Müokardiiti esineb sagedamini noortel ja keskealistel

Müokardiit võib tekkida igas vanuses inimestel, kuid kõige sagedamini esineb see noortel ja keskealistel. Äge südamelihase põletik põhjustab enamasti rindkerevalu, millele sageli eelneb hingamisteede või seedetrakti viiruslik nakkushaigus. Müokardiidist võivad märku anda rütmihäired ning EKG muutused. Tihti esineb südamelihase pumbafunktsiooni langus, mida on võimalik täpsustada südame ultraheli või MRT uuringul.

Ägeda viirusliku südamelihase põletiku kulg varieerub, kuid enamasti möödub haigus ilma ravita: pooltel juhtudel kaovad sümptomid 2–4 nädala jooksul, kuid umbes veerandil haigetest südamelihase töö häired püsivad ja südamepuudulikkus võib süveneda. Viimasel juhul on põhjuseks kroonilise südamelihase põletiku teke, milles on oluline osa eelnevalt kirjeldatud immuunsüsteemi reaktsioonil. Harvadel juhtudel võib äge südamelihase põletik kulgeda koheselt raske südamepuudulikkuse ja šoki näol ning patsient vajab inteniivravi.

Kui inimesel on kerge müokardiit või kui haigus on varajases staadiumis, ei pruugi üldse mingeid sümptomeid, kirjutab virtuaalkliinik.ee. Tõsistel juhtudel on müokardiidi sümptomid erinevad ja sõltuvad haiguse põhjusest.