Liigesed võib panna valutama üllatav põhjus

Kuigi soolestikus olevad bakterid on abiks toidu seedimisel ja infektsioonide vastu võitlemisel, on pikka aega kahtlustatud, et neil on oluline roll reumatoidartriidi vallandamisel. See krooniline põletikuline haigus mõjutab liigeseid, pannes need valutama ja halvendades nende toimimist.