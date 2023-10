Eestis avastatakse üle poole pea- ja kaelakasvajatest liiga hilja

Lääneriikides on HPVga seotud pea- ja kaelakasvajate esinemine järjepidevalt sagenenud, see ületab praeguseks juba HPV-positiivsete emakakaelavähkide hulka. Eeldatakse, et pea- ja kaelakasvajate esinemissagedus maailmas kasvab 2030. aastaks 30 protsenti (hinnanguliselt 1,1 miljonit esmadiagnoosi aastas). Arvestades HPV laia levimust Eesti ühiskonnas võib järeldada, et tõenäoliselt seisab pea- ja kaelakasvajate haigestumise kõrgpunkt ka Eestis veel ees.