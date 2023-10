TESTI ⟩ Kas sul võib olla aktiivsus- ja tähelepanuhäire?

ATH ei ole haigus. Arstid nimetavad seda häireks. Mis siis on häiritud? Häiritud on keskendumine ja tähelepanu koondamine vaimset pingutust nõudvale tegevusele. Lapseeas ja täiskasvanul võivad häire jooned olla mõnevõrra erinevad. Kui lastel on esiplaanil just kehaline üliaktiivsus, mistõttu nad võivad teinekord olla nagu «üleskeeratud duraceli jänesed», siis täiskasvanutel ja noortel on see teisiti.