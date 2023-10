Apteeker annab nõu: kuidas maandada stressi ja toetada vaimset tervist

Farmatseudi sõnul on vaimse tervise häired Eestis kahtlemata aladiagnoositud vaatamata tõsiasjale, et neile viitavad sümptomid on ühiskonnas laialt levinud. «Kõige tüüpilisemad vaimse tervise häiretele viitavad sümptomid on kiire väsimus, nõrkus, keskendumis- ja sooritusvõime langus. Kui teid kimbutab kõrge tundlikkus olukordade suhtes, mis väljendub kergesti tekkiva ärrituvuse ja hiljem ärevusena, järskude meeleolu muutuste, üldise töövõime halvenemisena, huvi ja rõõmu puudumisena ning võimetusena elu nautida, siis on aeg midagi ette võtta,» rõhutab Ojamaa.