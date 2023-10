Immuunsüsteem kaitseb inimest. Pilt on illustreeriv.

​Tsütomegaloviiruse infektsioonid on väga levinud ja ei kujuta enamikule inimestest suurt ohtu. Need võivad aga olla surmavad inimestele, kelle immuunsüsteem on nõrgenenud, näiteks pärast luuüdi siirdamist. Uus lähenemine taaskäivitab nõrga immuunsüsteemi.