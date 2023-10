See isiksushäire allub vaimse tervise ravile halvasti

Nartsissistlikud isiksusejoontega inimene reageerib psühhoteraapiale halvemini. Seda tõendab Saksamaal läbi viidud uuring, milles osales üle 2000 statsionaarse ja ambulatoorse psühhoteraapiat saav patsient. Jena Ülikooli Haigla ja Münsteri Ülikooli teadlaste uurimisrühma leiud, mis on avaldatud ajakirjas The Lancet Psychiatry, võivad aidata kaasa psühhoteraapia edasisele individuaalsele ravile.

Nartsissism on tulnud Kreeka mütoloogiast Narkissose-nimelise Boiootia jahimehe järgi. Seda mõistet seostatakse inimesega, kellel on eriti suur eneseuhkus ja kellel on kombeks ennast alati õigustada, sealhulgas puudub teistega arvestamisvõime. Teadlaste rühm on uurinud, kuidas mõjutavad nartsissistlikud jooned vaimse tervise ravi. Selleks määrasid nad osalejatele ravi kahe erineva psühhoteraapiameetodiga, mis toimusid enne ja pärast nartsissistlike isiksusejoonte ja depressiivsete sümptomite avastamist.

Uurimisrühm leidis, et tugev nartsissistlik joon on seotud raskemate depressiooni sümptomitega, seevastu eneseimetlus on seotud jällegi madalama enesehinnanguga. Uuringu esimene autor Maike Richter võtab kokku uuringu peamised järeldused: «Kognitiivse käitumisteraapiaga ravitud patsientide rühmas seostati nartsissismi kehvema ravivastusega isegi siis, kui nartsissistlik isisusehäire ei olnud täielikult välja kujunenud.»

Nartsissism mõjutab terapeutilisi suhteid

Psühhoanalüütilise teraapia puhul, mis on välja töötatud spetsiaalselt inimestele, kellel on raskusi inimestega normaalselt suhelda, ei leitud nartsissismi kahjulikku mõju ravivastusele. Uurijad oletavad, et see erinevus ravimeetodite vahel tuleneb patsiendi ja terapeudi vahelisest käitumismustrist.

Jena ülikooli haigla professori Nils Opeli sõnul toetavad täiendavad analüüsid seda hüpoteesi. «Leidsime tõendeid selle kohta, et nartsissismi negatiivsed mõjud põhinevad nõrgemal terapeutilisel suhtel,» kommenteerib ta.

Autorid peavad uuringu leide oluliseks, et mõista nartsissistlikke isiksuseomadusi ning et kaasata neid psüühikahäirete teraapiasse.