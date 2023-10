Tallinna Lastehaiglas avanes uus võimalus: vanem saab last saata kuni operatsioonitoani

Tallinna Lastehaigla anestesioloogia- ja intensiivravi osakonna anestesioloog Johanna Hade. Foto: Regina Lepmets

«Mul väga hea meel, et Tallinna Lastehaiglas on vanematel võimalik kuni lapse uinumiseni operatsioonitoas viibida ja oma lapsele toeks olla. Sellega saab vältida operatsioonieelset stressi ja vähendada operatsiooniga kaasnevat ärevust. Rahulikumad lapsed on ka rohkem koostöövalmis,» tõdes lastehaigla anestesioloogia ja intensiivraviosakonna anestesioloog Johanna Hade.

«Emaga operatsioonituppa» on lastehaigla tutvustav video, mida vaadates saab vanem koos lapsega operatsiooniks ette valmistuda ning ülevaate tegevuste järjekorrast, mis operatsiooni eel ja järel ees ootavad.

«Senised tulemused on näidanud nii meie patsientide kui ka nende vanemate rahulolu selle projektiga,» sõnas Tallinna Lastehaigla kirurgiakliiniku juhataja Matis Märtson. Ta lisas, et kuigi lastehaigla operatsioonitoad ei ole projekteeritud selliselt, et need arvestaksid vanemate operatsioonituppa kaasamisega, on personal selle võimaluse ikkagi loonud. «Loodame peatselt töötada tingimustes, mis arvestavad meie patsientide ja nende saatjate ootusi, vähendamata kirurgilise töö efektiivsust ja ohutust,» lisas dr Märtson.

«Tallinna Lastehaigla teeb järjekordseid samme, et muutuda veelgi rohkem patsiendisõbralikuks ja tõsta selleläbi patsientide ravi kvaliteeti. Lastehaigla võimaldab nüüd ühel vanemal tulla lapsega operatsioonituppa, jääda lapse juurde ja lapsel on võimalik oma ema või isa käest kinni hoida kuni narkoosi alguseni. Käesolev projekt aitab kaasa nii lapse kui ka lapsevanema stressi vähendamisele ja läbi selle veelgi paremate ravitulemustele,» ütles Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Konstantin Rebrov.