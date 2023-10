TERVISEKOMPASS ⟩ Milline on riigi panus vaimse tervise parandamisse?

Millised on praeguse aja kõige suuremad murekohad riigis ja kuidas neid lahendada? VATEK tegevjuht Ott Oja sõnul on vaimse tervise teemadega olukord Eestis kehv, kuid on lootust, et lähitulevikus asjad paranevad ja selleks on tehtud juba mitmeid samme. Lisaks tuleb saates juttu libaterapeutide tegevusest ja terapeudi ameti reguleerimisest.