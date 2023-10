OHTLIK ⟩ Depressiivsed inimesed on sellest sõltuvuses

LSD ehk lüsergiinhappe dietüülamiid on üks tuntuim ja tugevaim hallutsinogeen ja psühhedeelikum, mis on tunnetust ja taju muutva toimega. Selle mittemeditsiiniline kasutamine on tõusnud eriti depressiooniga inimeste seas, millel on mitmesugused kõrvalmõjud ja cterviseriskid.