Tööandja tähelepanu vaimsele tervisele väärtustavad enim nooremad töötajad

Juuriku hinnangul võib tulemustest välja lugeda, et töö- ja pereelu ühildamist seostatakse endiselt palju just väikeste laste kõrvalt tööl käimisega ning mõnevõrra rohkem kipub sellega hakkamasaamine olema naiste õlul. «Tegelikkuses on töö- ja pereelu sujuv kombineerimine ning tööandjate tugi selleks oluline ükskõik millise perevormi ja eluetapi puhul,» ütleb ta. «Suurema toe vajadus vaimsele tervisele just nooremas eas on seletatav ka üldisemas plaanis, lastekasvatamisest sõltumata – kui vanemaealised on elu jooksul omandanud rohkem vaimse tervise eest hoolitsemise oskusi, siis nooremas eas toimetulekut alles õpitakse. Samuti nõuab vananedes enam tähelepanu füüsiline tervis. Kui tööandja erinevas eluetapis töötajate vajadusi arvestab, võidavad kõik osapooled. Teadmisi süsteemseks lähenemiseks pere- ja töötajasõbraliku organisatsiooni kujundamisel jagame me peresõbraliku tööandja arenguprogrammis,» lisab Juurik.