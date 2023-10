Rauapuudusest annab enamasti märku see sümptom

Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, et raual on kehas väga palju rolle, kuid kõige tuntum neist on osalemine hapniku transpordis. Seetõttu asub ka enamik rauatagavarast punastes verelibledes ehk erütrotsüütides. «Lisaks on rauda organismis vaja immuunsuse jaoks ja normaalseks ensümaatiliseks talitluseks. Loomulikult on raual rohkemgi rolle meie keha protsesside õige toimimise jaoks, kuid nimetatud on kõige olulisemad,» rõhutab Baar.

Tihedamini kannatavad rauapuuduse all lapsed ja naised

Kuigi rauapuudus võib apteekri sõnul esineda kõigil, näiteks liiga üksluise dieedi tõttu, siis rohkem ohustab see naisi ja lapsi. «Lastele on rauapuudus ohtlik, sest hapnikupuudus võib arenevas ajus tekitada arenguraskusi. Lastel esineb rauapuudust sagedamini, kui nende dieet sisaldab liigselt piimatooteid, sest need takistavad muust toidust saadud raua korrektset imendumist. Naistel esineb rauapuudust rohkem igakuise menstruatsiooni ja raseduse tõttu. Lisaks mõjutavad rauavajadust traumad, millega kaasneb suur verekaotus, mõned kroonilised haigused ja üksikud ravimid,» loetleb Baar.

Apteekri sõnul võiks normaalne vere hemoglobiinitase tervel inimesel, nii lapsel kui ka täiskasvanul, jääda vahemikku 120–180 grammi liitri kohta. Madala taseme korral tuleks tarbida rohkem rauarikkaid toite või tõsta rauataset toidulisanditega.

Punased toiduained vihjavad suuremale rauasisaldusele