Mis on gripp ja kuidas see lastel väljendub?

Gripp on piisknakkus, mis levib peamiselt õhu kaudu, aevastamise või köhimise teel, aga mõnevõrra ka kokkupuutel erinevate pindadega. Perearsti Marje Oona sõnul on lastel gripi sümptomid üsna sarnased nagu täiskasvanutelgi. Haiguse tundemärkideks on kõrge palavik, peavalu, kuiv köha ja/või nohu, väsimus ja nõrkus, lihase- ja liigesevalu. Gripp võib endaga kaasa tuua raskeid tüsistusi, näiteks kopsupõletik, väikelastel ka keskkõrvapõletik. Lisaks, kui lapsel püsib haiguse ajal väga kõrge palavik, ohustab neid ka vedelikupuudus.