Sügisvaheaeg pakub pealinna noortele võimalusi vaimse tervise toetamiseks

Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul on oktoobris, kui tähistatakse vaimse tervise kuud, väga tervitatav pöörata koolivaheajal tähelepanu vaimsele heaolule. «Oluline on suurendada positiivseid mõjusid, mis tasakaalustaks negatiivset, eriti olukordades, mis võivad meie haavatavust suurendada. Üks praktiline võimalus seda teha on tegeleda meelepäraste ja rahustavate tegevustega ning leida aega sõpradega suhtlemiseks,» lisas Kante.