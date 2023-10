Selgunud on rinnavähi ebatavaline riskitegur

Oktoober on rahvusvaheline rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuu.

Rinnavähist on saanud maailmas kõige sagedamini diagnoositud vähk. Selle riskifaktorid on hästi teada, mis hõlmavad vanust, ülekaalulisust, alkoholi kahjulikku tarvitamist, suitsetamist ja rinnavähi esinemist perekonnas. Nüüd on leitud veel üks ebatavaline tegur, mis võib seda soodustada.