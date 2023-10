5 moodust, mis aitavad vältida eesnäärmevähki

40. eluaastast alates on soovitatav kontrollida end vähemalt iga 4 aasta järel, kuid sagedamini juhul, kui kuulutakse riskirühma ehk isal või vanaisal on haigus olnud. Kuna viimastel aastatel on Eestis diagnoositud eesnäärmevähki ka alla 40-aastastel, kaaluvad juhtivad meestearstid seda piiri veelgi allapoole tuua. 50. kuni 70. eluaastani soovitab SYNLABi laboriarst dr Jüri Laasik teha PSA testi kord aastas. Analüüsi saab teha pere- või eriarsti juures, aga ilma saatekirjata tasuliselt ka otse meditsiinilaboris. Kõrgenenud PSA taseme korral soovitab dr Laasik teha lisauuringud uroloogi või meestearsti juures.

Kuidas riski vähendada?

Üht ja kindlat päästerõngast siin ei ole, aga teadlased arvavad, et eesnäärmevähki haigestumise riski võivad vähendada teatud elustiilivalikud. Väga tähtsal kohal on toitumine, liikumine ja normaalne kehakaal.

Söö palju puu- ja köögivilju, ära unusta tomatit – riikides, kus menüüs on iga päev puu- ja köögiviljad, on eesnäärmevähki haigestumine palju madalam. Punased viljad, nagu tomat, arbuus jne, sisaldavad võimsat antioksüdanti lükopeeni, mida erinevad uuringud on seostanud võimaliku vähiriski vähenemisega. Mida punasem ja küpsem on tomat, seda enam lükopeeni see sisaldab. Tomati kuumtöötlemisel suureneb lükopeenisisaldus kuni kolm korda. Rohelistes köögiviljades on samuti toitaineid, mis aitavad võidelda kantserogeenidega.

Juustu asemel söö pähkleid